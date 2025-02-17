Делимся фото со съёмок фильма «Капитан Крюк» с Романом Курцыным в главной роли

Грядущий фильм «Капитан Крюк» обещает мощные хоккейные сцены: к их постановке подошли с максимальной серьёзностью.

За проработку игрового процесса отвечает Евгений Алхименков — специалист, работавший над «Легендой №17» и сериалом «Крюк». Актеры, включая самого Курцына, за три месяца до съёмок начали тренировки на льду, а юные хоккеисты смогли освоить игру всего за месяц.

В кадре снежная атмосфера, но за ней скрывается любопытный факт: реального снега на площадке не было вовсе, и его пришлось создавать искусственно. А у исполнительницы роли Женьки, Евы Смирновой, съёмки оказались настолько интенсивными, что во время работы ей даже удалили зуб.

Эксклюзивные фото со съёмок фильма

Фильм расскажет историю Никиты Крюкова, бывшего хоккеиста, вынужденного вернуться в родной город и столкнуться не только с призраками прошлого, но и с неожиданной перспективой — стать тренером подростковой команды, о чём он и не помышлял.