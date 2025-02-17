Китайскую нейросеть DeepSeek заблокировали в Южной Корее

Власти Южной Кореи запретили гражданам страны скачивать приложение чат-бота DeepSeek. Решение о блокировке приняли в комиссии о защите персональных данных — китайский ИИ уже удалён из региональных магазинов.

В правительстве Южной Кореи считают, что авторы DeepSeek не соблюдают требования к обработке и хранению персональных данных. Как только разработчики исправят проблему, приложение разблокируют.

Ранее китайское приложение уже подверглось санкциям в Италии, а в США предлагают принять закон, который запретит импорт интеллектуальной собственности из Поднебесной. Авторов чат-бота обвиняют в незаконном сборе и хранении информации.