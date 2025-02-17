Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроки жалуются на блокировки аккаунтов Steam из-за лайков к гайдам по Dota 2

Игроки жалуются на блокировки аккаунтов Steam из-за лайков к гайдам по Dota 2
Комментарии

Пользователи Steam стали сообщать о блокировке своих аккаунтов в Steam после того, как ставили положительные оценки гайдам в Dota 2 от контентмейкера TorteDeLini.

Игроки в «Доту» получают письма от Valve, что этот контент нарушает правила сообщества — поэтому за лайки к этим руководствам аккаунты попадают под ограничения или блокировку.

Фото: Reddit

На платформе Reddit предположили, что это происходит из-за ссылок на сторонние сайты в гайдах TorteDeLini: вероятно, Steam считает их вредоносными. После общения с представителями техподдержки ситуацию удаётся исправить, и учётные записи восстанавливают. Сам автор гайдов пока не комментировал ситуацию.

Материалы по теме
В Dota 2 закончился ивент «Павшая корона» — мини-режимы и лавка конфет останутся в игре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android