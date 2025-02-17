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Virtus.pro проиграла paiN Gaming в матче за выход в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2

Virtus.pro проиграла paiN Gaming в матче за выход в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2
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Российская Virtus.pro проиграла вторую серию в рамках топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

«Медведи» потерпели поражение в матче за выход в плей-офф с paiN Gaming. Так, сначала бразильцы одолели VP на карте Inferno со счётом 13:9, а затем закрепили успех на Mirage со счётом 13:10.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2025 . Групповой этап
17 февраля 2025, понедельник. 20:35 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

В итоге «пейны» прошли в плей-офф чемпионата. У Virtus.pro же остаётся последняя попытка. Если россияне потерпят поражение в решающей серии первой стадии, они покинут PGL Cluj-Napoca 2025.

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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