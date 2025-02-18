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Расписание матчей DL S25 по Dota 2 на 18 февраля (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 18 февраля
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Сегодня, 18 февраля, продолжится первая групповая стадия престижного чемпионата DreamLeague Season 25 по Dota 2.

По итогам матчей третьего игрового дня могут определиться первые команды, покидающие соревнование, а также коллективы, которые пройдут в следующую стадию.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 18 февраля, вторник:

  • 14:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 14:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Moodeng Warriors (Азия);
  • 14:00. Группа A, Shopify Rebellion (Северная Америка) — HEROIC (Южная Америка);
  • 14:00. Группа A, 9Pandas (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 16:00. Группа B, Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия);
  • 16:00. Группа B, Chimera Esports (Восточная Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 16:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Yakult Brothers (Китай);
  • 16:00. Группа B, BOOM Esports (Филиппины) — AVULUS (Европа);
  • 19:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 19:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Shopify Rebellion (Северная Америка):
  • 19:00. Группа A, 9Pandas (Россия) — Moodeng Warriors (Азия);
  • 21:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 21:30. Группа B, Team Liquid (Швеция) — AVULUS (Европа);
  • 21:30. Группа B, Chimera Esports (Восточная Европа) — Yakult Brothers (Китай);
  • 21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — BOOM Esports (Азия).

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.

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