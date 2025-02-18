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Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, продолжится первая групповая стадия престижного чемпионата DreamLeague Season 25 по Dota 2.

По итогам матчей третьего игрового дня могут определиться первые команды, покидающие соревнование, а также коллективы, которые пройдут в следующую стадию.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 18 февраля, вторник:

14:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 14:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Moodeng Warriors (Азия);

14:00. Группа A, Shopify Rebellion (Северная Америка) — HEROIC (Южная Америка);

14:00. Группа A, 9Pandas (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 16:00. Группа B, Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия) ;

; 16:00. Группа B, Chimera Esports (Восточная Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 16:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Yakult Brothers (Китай);

— Yakult Brothers (Китай); 16:00. Группа B, BOOM Esports (Филиппины) — AVULUS (Европа);

19:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — HEROIC (Южная Америка);

— HEROIC (Южная Америка); 19:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);

19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Shopify Rebellion (Северная Америка):

19:00. Группа A, 9Pandas (Россия) — Moodeng Warriors (Азия);

— Moodeng Warriors (Азия); 21:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 21:30. Группа B, Team Liquid (Швеция) — AVULUS (Европа);

21:30. Группа B, Chimera Esports (Восточная Европа) — Yakult Brothers (Китай);

— Yakult Brothers (Китай); 21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — BOOM Esports (Азия).

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.