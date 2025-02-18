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Расписание матчей PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 на 18 февраля

Расписание последнего дня «швейцарки» на PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против MOUZ
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Сегодня, 18 февраля, завершится первая стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

Победители последних игр «швейцарки» пройдут в плей-офф, а проигравшие покинут соревнование. Все игры — best-of-3 противостояния.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 18 февраля, вторник:

  • 11:00. Astralis (Дания) — BIG (Германия);
  • 14:00. MOUZ (Европа) — Virtus.pro (Россия);
  • 17:00. 3DMAX (Франция) — SAW (Португалия).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках международного чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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