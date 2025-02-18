Team Spirit не проигрывает, Дахак вернулся — итоги второго дня DreamLeague S25 по «Доте»

Завершился второй игровой день топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Марафон best-of-2 противостояний продолжается. В группе A лидерскую позицию разделили европейская Tundra Esports и российская BetBoom Team. Кроме этого, определились явные аутсайдеры в лице 9Pandas и Xtreme Gaming.

Группа A по итогам второго дня DL S25 Фото: Liquipedia

В группе B неизменным лидером остаётся Team Spirit, не проигравшая ещё ни одной карты в рамках соревнования. Следом за ней сенсационно расположилась Chimera Esports из нашего региона. Примечательно, что за «химеру» на DL S25 играет Никита Daxak Кузьмин, которого ранее исключили из команды. Также две победы заработала PARIVISON.

Группа B по итогам второго дня DL S25 Фото: Liquipedia

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.