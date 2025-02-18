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Появился первый кадр датской комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном

Появился первый кадр датской комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном
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Создатели фильма «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном опубликовали первый кадр ленты. На нём можно увидеть самого актёра и режиссёра ленты Андерса Томаса Йенсена. Он же выступает и сценаристом картины.

Первый кадр картины

Фото: Film i Väst

Сюжет «Последнего викинга» расскажет, как мужчина по имени Анкер недавно вышел из тюрьмы, куда попал из-за ограбления. Единственный, кто знает, где спрятаны украденные деньги — его брат Манфред. Решив вернуть деньги и обрести себя, братья отправляются в путешествие на родину своего детства, которое станет испытанием для их прошлого, их связи и их личностей.

Вместе с Миккельсеном главную роль сыграл Николай Ли Каас. Премьера «Последнего викинга» в кинотеатрах Дании запланирована на 9 октября.

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