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Съёмки «Дюны 3» стартуют в июне — Deadline

Съёмки «Дюны 3» стартуют в июне — Deadline
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По данным источников издания Deadline, съёмочный процесс «Дюны 3» начнётся в июне этого года. Ранее говорилось, что производство стартует не раньше 2026-го, однако сам режиссёр Дени Вильнёв говорил о том, что снимать ленту начнут раньше, чем думают многие.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. Лента выйдет под названием «Мессия». Она расскажет о повзрослевшем Поле Атрейдесе, сталкивающимся с очень серьёзными проблемами после 12 лет своего правления вселенной.

К своим ролям в триквеле вернётся весь основной актёрский состав.

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