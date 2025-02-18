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Актриса Бонни Райт рассказала, почему ей не понравилось сниматься в «Гарри Поттере»

Актриса Бонни Райт рассказала, почему ей не понравилось сниматься в «Гарри Поттере»
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Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт в интервью раскрыла причину разочарования в фильмах франшизы. По словам актрисы, это связано с тем, что в ленте плохо раскрыли Джинни Уизли — героиню Бонни.

Сейчас, добавила Райт, она не принимает этот факт так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут её героиню плохо сыгранной.

Так что это всегда было трудно, особенно когда из книги в фильм неизбежно вырезали множество сцен с участием каждого персонажа. Так что в фильме было не так много того, что можно было показать. Из-за этого я чувствовала себя немного тревожно или просто расстроенной.

В данный момент актриса не испытывает каких-то негативных эмоций на этот счёт, поскольку прошло уже много времени.

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