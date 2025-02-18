Дж.К. Симмонс раскрыл, появится ли он в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом

Актёр Дж.К. Симмонс, сыгравший Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука, вернулся к своей роли в новой трилогии с Томом Холландом. Недавно актёр поговорил о своём возвращении к роли в четвёртом фильме.

Ответ Симмонса на вопрос, появится ли он в квадриквеле, довольно размытый, но это уже что-то! По словам актёра, он не хочет спойлерить, поэтому не будет спешить делиться деталями.

Никаких спойлеров. Извините, я не буду рассказывать об этом.

Вероятнее всего, Симмонс снимется в картине, просто раньше времени не хочет раскрывать все карты. Представить Человека-паука без Джоны Джеймсона тяжело.