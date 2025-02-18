Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дж.К. Симмонс раскрыл, появится ли он в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом

Дж.К. Симмонс раскрыл, появится ли он в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом
Комментарии

Актёр Дж.К. Симмонс, сыгравший Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука, вернулся к своей роли в новой трилогии с Томом Холландом. Недавно актёр поговорил о своём возвращении к роли в четвёртом фильме.

Ответ Симмонса на вопрос, появится ли он в квадриквеле, довольно размытый, но это уже что-то! По словам актёра, он не хочет спойлерить, поэтому не будет спешить делиться деталями.

Никаких спойлеров. Извините, я не буду рассказывать об этом.

Вероятнее всего, Симмонс снимется в картине, просто раньше времени не хочет раскрывать все карты. Представить Человека-паука без Джоны Джеймсона тяжело.

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android