Фильм «Компаньон» с Джеком Куэйдом и Софи Тэтчер вышел в онлайне

Сегодня в цифре состоялась премьера фильма «Компаньон» с Джеком Куэйдом и Софи Тэтчер в главных ролях. Ленту уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках.

Согласно синопсису, смерть миллиардера запускает цепочку событий для Айрис и её друзей во время поездки на выходные в его поместье на берегу озера. Друзья оказываются в западне и сталкиваются с ужасающими событиями.

В актёрский состав вместе с Тэтчер и Куэйдом вошли Руперт Френд, Лукас Гейдж, Харви Гильен, Марк Менчака, Меган Сури, Вуди Фу и другие. Кресло режиссёра занял Дрю Хэнкок.

Напомним, премьера в США состоялась 31 января. Лента не продержалась в прокате и месяца.