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Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди вышла в онлайне

Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди вышла в онлайне
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Сегодня в онлайне вышла драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди в главной роли. Ленту уже можно посмотреть на зарубежных цифровых площадках.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями. В ленте также сыграли Гай Пирс («Помни») и Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»).

Лента завоевала «Серебряного льва» за режиссуру на прошедшем Венецианском кинофестивале и получила семь номинаций на «Золотой глобус». Драме предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».

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