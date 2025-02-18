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Роберт Паттинсон остался доволен сценарием «Бэтмена 2»

Роберт Паттинсон остался доволен сценарием «Бэтмена 2»
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Роберт Паттинсон во время недавнего интервью рассказал, что ознакомился со сценарием «Бэтмена 2», который как и в случае с первой частью написал Мэтт Ривз.

Мэтт — очень тщательный сценарист. Теперь я наконец узнал, о чём будет вторая часть. Это очень круто, и я так взволнован!

По словам режиссёра, события «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. С кем в этот раз столкнётся Тёмный рыцарь, пока можно только гадать. Вариантов много, но, по слухам, антагонистом выступит Джокер или Пугало. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

Премьера ленты намечена на 1 октября 2027 года.

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