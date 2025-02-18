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Ян Непомнящий присоединился к Aurora Gaming

Ян Непомнящий присоединился к Aurora Gaming
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming подписал шахматиста Яна Непомнящего. Информация появилась в социальных сетях организации.

Ян Непомнящий присоединился к «авроре» в качестве шахматиста. Чемпион мира будет представлять киберспортивную организацию на турнирах серии Esports World Cup. Россиянин прокомментировал это событие следующим образом:

После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию.
Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект.

На данный момент Непомнящий выступает на турнире Champions Chess Tour 2025 — Chessable Masters — это первое отборочное соревнование к чемпионату EWC 2025, который пройдёт в Саудовской Аравии.

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