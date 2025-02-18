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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Золотое дно»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Золотое дно»
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«Иви» и START объявили о старте съёмок второго сезона сериала «Золотое дно». Вместе с этим появились фото со съёмочной площадки проекта.

В новом сезоне для семьи Градовых наступают ещё более тёмные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок – хваткий и жёсткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.

Фото со съёмок

Фото: «Иви» и START

Фото: «Иви» и START

Фото: «Иви» и START

Фото: «Иви» и START

Фото: «Иви» и START

Фото: «Иви» и START

Режиссёром второго сезона по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых вновь выступает Илья Ермолов. К своим ролям вернутся Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Юлия Франц и другие.

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