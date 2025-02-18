В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять игр

Сегодня в PS Plus пополнение: подписчики тарифов Extra и Deluxe (Premium) уже получили доступ к Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девяти играм, которые включены в сервис. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года

Star Wars Jedi: Survivor;

TopSpin 2K25;

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (первый эпизод игры добавили в подписку в день релиза, который состоялся сегодня);

SaGa Frontier Remastered;

Somerville;

Tin Hearts;

Mordhau.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года

Patapon 3;

Dropship: United Peace Force;

Armored Core 1-3.