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В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять игр

В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять игр
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Сегодня в PS Plus пополнение: подписчики тарифов Extra и Deluxe (Premium) уже получили доступ к Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девяти играм, которые включены в сервис. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года

Star Wars Jedi: Survivor;
TopSpin 2K25;
Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (первый эпизод игры добавили в подписку в день релиза, который состоялся сегодня);
SaGa Frontier Remastered;
Somerville;
Tin Hearts;
Mordhau.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года

Patapon 3;
Dropship: United Peace Force;
Armored Core 1-3.

Фото: Sony

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