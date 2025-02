Вышла Lost Records: Bloom & Rage — приключение от авторов Life is Strange в духе «Шершней»

18 февраля состоялся релиз Lost Records: Bloom & Rage — новой игры от студии Don't Nod, создателей Life is Strange и Banishers: Ghosts of New Eden. Первый эпизод под названием «Цветы» доступен в том числе в российском Steam по цене в 1170 рублей. Второй, финальный эпизод выйдет через два месяца — 15 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Don't Nod.

Lost Records: Bloom & Rage — интерактивное нелинейное приключение, действие которого разворачивается в двух временных линиях. Летом 1995 года компания подростков отправляется на природу, где происходит нечто, что меняет жизни девушек навсегда. Затем они встречаются вместе уже в 2022-м, чтобы с помощью видеокассет вспомнить, что же произошло 27 лет назад.

Главной героиней выступает девушка по имени Суонн. В её роли игрокам предстоит познакомиться с её подругами поближе, выстраивая с ними дружественные отношения и влияя тем самым на общий сюжет. Проект получил в основном положительные отзывы от критиков — на агрегаторе Opencritic у приключения 76 баллов из 100.