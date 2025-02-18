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Начались съёмки комедии «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко

Начались съёмки комедии «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко
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Кинокомпании Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS объявили о старте съёмок комедии «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко в главных ролях.

В центре истории — успешный бизнесмен Георгий, привыкший к роскошной жизни и полной свободе. В свой 45-й день рождения он впервые осознаёт своё одиночество и, будучи не совсем в трезвом уме, поручает помощнику найти ему семью. Проснувшись, Георгий с удивлением обнаруживает в своём доме жену и двоих детей, которые уверяют, что они его настоящая семья.

Фото со съёмок ленты

Фото: Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS

Фото: Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS

Фото: Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS

Фото: Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS

Фото: Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр «Иви» и QS FILMS

Вместе с Деревянко и Снигирь в ленте снимутся Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин и другие. Режиссёр-постановщик — Дмитрий Власкин.

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