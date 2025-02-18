В Индии начались съёмки комедии «Королёк моей любви» с Михаилом Галустяном

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок фильма «Королёк моей любви». Производство комедии стартовало в Индии и продлится как минимум несколько недель.

Лента расскажет историю благородного полицейского Рамаша, который вступает в борьбу с хитрым алчным бандитом Шамаром. В ходе противостояния выясняется, что они – разлучённые в детстве братья. Их совместное расследование выводит на след виновника великого пожара, который унёс жизни родителей Рамаша и Шамара – им оказывается главный меценат и покровитель города, с которым героям предстоит сразиться.

Режиссёром ленты выступит Марюс Вайсберг («Конец славы»). Главные роли в фильме сыграют Демис Карибидис («Иван Васильевич меняет всё»), Михаил Галустян («жЫЫЫзнь»), Адила Рагимова («Вампиры средней полосы») и другие актёры.