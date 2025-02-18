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Нейросеть Grok 3 от Илона Маска: что такое, в чём особенности, чем отличается

Илон Маск анонсировал Grok 3 — самую умную нейросеть в мире
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Компания Илона Маска xAI представила Grok-3 — новую версию своей нейросети. Разработчики называют его «самым умным искусственным интеллектом на Земле», способным в том числе к рассуждению.

По первым тестам Grok-3 обходит все существующие на данный момент нейросети: Gemini 2.0 от Google, ChatGPT 4o от OpenAI и DeepSeek от одноимённой компании. Особенно хорошо себя новинка проявляет в области математики, естественных наук и программировании.

Итоговые баллы нейросети Grok-3 в различных задачах

Итоговые баллы нейросети Grok-3 в различных задачах

Фото: xAI

Сейчас Grok-3 доступен в соцсети X (ранее Twitter) всем подписчикам Premium+. Как только новая версия ИИ выйдет из бета-тестирования, доступ к ней можно будет получить в том числе и другими способами. Сам Илон Маск также обещает, что скоро с «Гроком» можно будет пообщаться в том числе с помощью голоса.

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