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Вышел первый тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира» от Okko

Вышел первый тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира» от Okko
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Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира». Премьера нового оригинального проекта компании состоится уже скоро.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет об успешном адвокате Михаиле, чья жизнь переворачивается за один день – появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь, после чего обещает исчезнуть навсегда и сохранить его главную тайну – Михаил выдаёт себя за другого человека. На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучён со своей возлюбленной. Герой возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал.

Режиссёром проекта выступил Данил Чащин («Райцентр»). Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром»), Елизавета Юрьева («13 клиническая») и Полина Гухман («Комбинация»).

Постер сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

Фото: Okko

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