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Опубликованы рендеры iPhone 17 Pro с новым дизайном камер

Опубликованы рендеры iPhone 17 Pro с новым дизайном камер
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Популярный блогер и дизайнер Ашер Диппс представил первый взгляд на дизайн iPhone 17 Pro — будущего флагманского смартфона от Apple. Согласно утечкам, основной особенностью гаджета станет стеклянный выпуклый блок для тройной камеры.

Кроме того, iPhone 17 Pro также может получить уменьшенный вырез Dynamic Island в районе фронтальной камеры.

Возможный дизайн iPhone 17 Pro на основе утечек

Фото: X/AsherDipps

Фото: X/AsherDipps

Фото: X/AsherDipps

Фото: X/AsherDipps

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.

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