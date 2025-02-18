Режиссёр «Бруталиста» ничего не заработал за фильм — лента претендует на 10 «Оскаров»

Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди — один из главных фильмов 2024 года. 3,5-часовая лента о еврейском архитекторе Ласло Тоте номинирована сразу на 10 «Оскаров» и уже получила множество наград на других церемониях, однако режиссёр картины не получил за неё достойное вознаграждение.

Как признался Брэйди Корбет, последнее время он жил на базовый гонорар с «Бруталиста», который он заработал в начале работы над фильмом ещё три года назад. После выхода ленты режиссёр не получил никаких премий и дополнительных выплат от студии A24.

Кроме того, Корбету приходится оплачивать множественные пресс-туры из своего кармана и уделять время продвижению ленты, что также негативно сказывается на его достатке, ведь в этот момент он не может работать над новыми фильмами.

Постановщик заявил, что недавно снял несколько рекламных роликов в Португалии и заработал свои «первые деньги за годы». Корбет отметил, что с похожей проблемой сталкиваются и другие знаменитые режиссёры, чьи работы отмечаются на различных премиях — эти люди также страдают от нехватки денег и невозможности оплатить аренду своей квартиры.