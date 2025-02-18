«Мне будет 54 года»: Зои Салдана — о финале съёмок в «Аватаре» Джеймса Кэмерона

Американская актриса Зои Салдана рассказала о производстве новых частей «Аватара». Как призналась актриса, третья часть с подзаголовком «Огонь и пепел» станет самой эмоциональной для её героини Нейтири.

Девушка не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что ей также предстоит долгая работа над четвёртой и пятой частями франшизы. Салдана с грустью отметила, что подписала контракт на съёмки в первой части ещё в 28 лет, а закончит сниматься в последнем фильме уже в возрасте 54 лет.

Мне было 28 лет, когда я подписалась на пять «Аватаров». Мне будет 54 года, когда мы закончим съёмки пятой части.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, которые обитают возле вулканов. Четвёртая часть серии выйдет 21 декабря 2029 года, а финал франшизы состоится с выходом пятого фильма — 19 декабря 2031 года.