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Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 500 млн рублей
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18 февраля сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили отметку в 500 млн рублей. Это произошло на пятый день проката — премьера ленты состоялась 13 февраля. Картина с Юрой Борисовым продолжает уверенно лидировать в российских чартах.

Фото: ЕАИС

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актер Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).

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