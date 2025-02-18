Российская тактическая игра «Спарта 2035» выйдет в раннем доступе 23 февраля

Разработчики из Lipsar Studio сообщили дату релиза пошаговой тактической игры SPARTA 2035 — она выйдет 23 февраля в Steam и VK Play в формате раннего доступа. Проект спонсировал Институт развития интернета, выделив 90 млн рублей.

В этой версии игрокам будет доступна первая глава сюжета, а остальные добавят позже. Цена «Спарты» пока не сообщается, но студия отмечает, что стоимость игры будет «ниже, чем на релизе»: при этом покупатели получат все будущие обновления бесплатно.

Пошаговая тактика рассказывает о миссии частной военной корпорации из России в Африке, где агенты спасают некую страну от госпереворота. При создании разработчики ориентировались на лидеров жанра — XCOM и Jagged Alliance.