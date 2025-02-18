Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская тактическая игра «Спарта 2035» выйдет в раннем доступе 23 февраля

Российская тактическая игра «Спарта 2035» выйдет в раннем доступе 23 февраля
Комментарии

Разработчики из Lipsar Studio сообщили дату релиза пошаговой тактической игры SPARTA 2035 — она выйдет 23 февраля в Steam и VK Play в формате раннего доступа. Проект спонсировал Институт развития интернета, выделив 90 млн рублей.

В этой версии игрокам будет доступна первая глава сюжета, а остальные добавят позже. Цена «Спарты» пока не сообщается, но студия отмечает, что стоимость игры будет «ниже, чем на релизе»: при этом покупатели получат все будущие обновления бесплатно.

Пошаговая тактика рассказывает о миссии частной военной корпорации из России в Африке, где агенты спасают некую страну от госпереворота. При создании разработчики ориентировались на лидеров жанра — XCOM и Jagged Alliance.

Материалы по теме
Видео
Авторы российской тактики «Спарта 2035» выпустили бесплатный пролог в Steam и VK Play
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android