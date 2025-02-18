Завершились съёмки исторического сериала «Князь Андрей» с Сергеем Безруковым

Телеканал «Россия 1» сообщил об окончании съёмочного процесса сериала «Князь Андрей» — исторической драмы о междоусобной войне князей на Руси в XII веке.

Центральным персонажем станет князь Андрей Боголюбский (его сыграл Александр Голубев), сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. Он возвращается из Византии и становится могущественным правителем — но вместе с расцветом родного Суздаля получает множество новых врагов.

Одну из главных ролей в сериале сыграл Сергей Безруков. Участие в съёмках также приняли Александр Балуев («Турецкий гамбит», «Беспринципные»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Аглая Шиловская («Злой город») и другие.

«Князя Андрея» покажут в эфире «России 1» в 2025 году.