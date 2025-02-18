Архиватор WinRAR выпустил сумку в виде своего логотипа

Авторы программы для сжатия файлов WinRAR совместно с французским брендом Tern представили сумку в виде логотипа архиватора в виде трёх книг, перетянутых ремнём.

Цена аксессуара составит около 15 тысяч рублей, на русскоязычных маркетплейсах сумку перепродают за 20–25 тысяч.

Фото: WinRAR

В анонсе WinRAR вспомнили старый мем и пошутили, что сумка станет хорошим приобретением для тех, кто всё это время не платил за полноценную версию программы. Напомним, WinRAR имеет 40-дневный бесплатный период, но никак не наказывает тех, кто пользуется ей дальше без лицензии.

Ранее Tern и WinRAR также выпустили футболки с названием архиватора. Они были спрессованы в небольшой брусок в формате ПК-архива, для «открытия» которого нужно было поместить одежду в воду.