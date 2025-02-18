Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Архиватор WinRAR выпустил сумку в виде своего логотипа

Архиватор WinRAR выпустил сумку в виде своего логотипа
Комментарии

Авторы программы для сжатия файлов WinRAR совместно с французским брендом Tern представили сумку в виде логотипа архиватора в виде трёх книг, перетянутых ремнём.

Цена аксессуара составит около 15 тысяч рублей, на русскоязычных маркетплейсах сумку перепродают за 20–25 тысяч.

Фото: WinRAR

В анонсе WinRAR вспомнили старый мем и пошутили, что сумка станет хорошим приобретением для тех, кто всё это время не платил за полноценную версию программы. Напомним, WinRAR имеет 40-дневный бесплатный период, но никак не наказывает тех, кто пользуется ей дальше без лицензии.

Ранее Tern и WinRAR также выпустили футболки с названием архиватора. Они были спрессованы в небольшой брусок в формате ПК-архива, для «открытия» которого нужно было поместить одежду в воду.

Материалы по теме
Фото
Опубликованы рендеры iPhone 17 Pro с новым дизайном камер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android