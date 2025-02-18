Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы номинированного на «Оскар» триллера «Конклав» превысили $ 100 млн

Сборы номинированного на «Оскар» триллера «Конклав» превысили $ 100 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Художественный фильм «Конклав» через четыре месяца после премьеры смог заработать $ 100 млн. Сохранение интереса к триллеру, вероятно, связано с многочисленными наградами и номинациями.

В субботу лента Эдварда Бергера была признана лучшим фильмом на премии BAFTA, а чуть ранее получила сразу восемь номинаций на «Оскар». Картину называют одним из главных открытий года в кино.

Сюжет «Конклава» основан на романе Роберта Харриса и рассказывает о политических интригах в Ватикане. Кардинал, которому поручено найти преемника папы римского, оказывается в центре заговора и пытается расследовать секреты погибшего.

Триллер получил официальный прокат в России, но смог заработать менее 80 млн рублей. В феврале «Конклав» появится в одном из отечественных онлайн-кинотеатров.

Материалы по теме
«Конклав» выйдет в онлайне в России — премьера номинанта на «Оскар» пройдёт 27 февраля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android