Китайский «Нэчжа 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории, обогнав «Головоломку 2»

Китайский мультфильм «Нэчжа 2» опередил «Головоломку 2» по сборам и стал самым успешным анимационным проектом в истории кино. Всего за 10 дней лента смогла заработать в кинотеатрах $ 1,69 млрд.

При этом картина собрала более $ 1 млрд только в Китае, установив мировой рекорд, а в других странах вышла на несколько дней позже. Сейчас готовится релиз в России.

«Нэчжа 2» также успела войти в топ-10 самых кассовых проектов среди всех фильмов, обогнав «Мстителей» и «Короля Льва». Аналитики прогнозируют, что общие сборы китайского фэнтези могут превысить $ 2 млрд — пока этого добились лишь шесть проектов за всё время.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.