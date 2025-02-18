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Самый тонкий складной смартфон в мире начали продавать в России — цена 340 тысяч рублей

Самый тонкий складной смартфон в мире начали продавать в России — цена 340 тысяч рублей
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В России стартовали предзаказы нового премиального смартфона Huawei Mate XT Ultimate Design — складного телефона с тремя секциями и тончайшим для этого сегмента корпусом 3,6 мм.

Смартфон получил 3K-экран с соотношением сторон 16:11 в разложенном виде, оперативную память 16 ГБ и внутренний объём 1 ТБ, процессор Kirin 9010 и флагманскую камеру XMAGE с 10-ступенчатой диафрагмой.

Цена телефона составит 339 900 рублей, доступны красный и чёрный цвета. Предзаказы уже стартовали, а до конца февраля новинка Huawei появится в открытой продаже. Кроме этого, китайская компания объявила о старте продаж в РФ планшета MatePad Pro 13,2 и флагмана Huawei Mate 70 Pro.

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