Вышел последний крупный патч для игры «Смута» — более 400 изменений

Российская студия Cyberia Nova выпустила большое обновление 2.1.0 для своей игры «Смута», которое означает финал разработки проекта. После этого авторы планируют заняться продолжением истории, выпуская для игры лишь технические апдейты.

В версии 2.1.0 «Смута» получит более 400 изменений: прежде всего это переозвучка всех персонажей, редактура диалогов и квестов, а также исправление ошибок и оптимизация. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Разработчики также временно снизили цену на игру до 410 рублей и готовят к релизу альбом с музыкой из «Смуты». С лета прошлого года студия также работает над прототипами следующих игр.