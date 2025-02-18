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Вышел последний крупный патч для игры «Смута» — более 400 изменений

Вышел последний крупный патч для игры «Смута» — более 400 изменений
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Российская студия Cyberia Nova выпустила большое обновление 2.1.0 для своей игры «Смута», которое означает финал разработки проекта. После этого авторы планируют заняться продолжением истории, выпуская для игры лишь технические апдейты.

В версии 2.1.0 «Смута» получит более 400 изменений: прежде всего это переозвучка всех персонажей, редактура диалогов и квестов, а также исправление ошибок и оптимизация. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Разработчики также временно снизили цену на игру до 410 рублей и готовят к релизу альбом с музыкой из «Смуты». С лета прошлого года студия также работает над прототипами следующих игр.

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