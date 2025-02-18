Китайский мультфильм «Нэчжа 2» выйдет в России — он уже в топ-8 кассовых фильмов в истории

Хит февральского мирового проката «Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что дата премьера и другие детали проката пока неизвестны.

Во вторник «Нэчжа 2» поднялся на восьмое место в рейтинге самых успешных картин в истории кино — всего за 10 дней китайский мультфильм смог заработать $ 1,69 млрд. Это больше, чем «Мстители» или «Форсаж 7». Лента также обогнала «Головоломку 2» — до сегодняшнего дня самый кассовый анимационный проект.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на китайской мифологии. Лента рассказывает о приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.