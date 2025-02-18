Российская Virtus.pro вылетела с топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2

Российская Virtus.pro завершила своё выступление в рамках международного чемпионата PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

В финальном матче первой стадии «медведи» противостояли европейской MOUZ. После поражения на первой карте VP удалось перевернуть вторую игру. Однако на решающем Mirage российский коллектив был разгромлен «маузами».

VP завершила своё выступление в рамках соревнования на 9-11-м месте, заработав более $ 31 тыс. MOUZ же продолжит свой путь на PGL Cluj-Napoca 2025 в плей-офф.

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках международного чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.