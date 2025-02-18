В «Телеграме» появятся полноценные голосовые конференции

Разработчики мессенджера «Телеграм» тестируют новый интерфейс для групповых аудиоконференций. В версии для iOS 11.7.1 через дебаг-меню уже можно увидеть кнопку добавления человека в разговор, хотя сама функция пока не работает.

Ранее в «Телеграме» можно было организовать совместный звонок трёх и более пользователей только через группу или общий канал. Теперь же пользователи смогут добавлять новых участников в любой момент — даже если изначально созвонились вдвоём.

Фото: TGInfo

Когда функция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно — вероятно, финал разработки и тестирование «Конференций» займёт несколько недель или даже месяцев.