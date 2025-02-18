В Overwatch 2 добавили лутбоксы, перки и рейтинговый режим 6 на 6

18 февраля студия Blizzard выпустила масштабный патч для шутера Overwatch 2. В игру вернулись лутбоксы, которые были ещё в первой части, однако в сиквеле от них отказались. Сундуки со случайным содержимым можно получить в боевых пропусках и за выполнение еженедельных событий с тематическими испытаниями.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Также с новым патчем в игре появился соревновательный режим 6 на 6 — от него также отказались с релизом сиквела и перешли к силам 5 на 5. Разработчики признали, что менять привычный формат было не лучшей идеей, поэтому в проекте вновь чётное количество участников в командах.

Наконец, со стартом 15-го сезона в шутере появилась механика перков. У каждого героя теперь есть возможность прямо во время матча улучшить свои навыки. Всего в игре два типа перков: основные и дополнительные. Геймеров также ждёт новый персонаж Фрейя — её добавят в конце сезона, а также большой режим «Стадион» с возможностью включить вид от третьего лица.