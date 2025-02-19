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Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, завершится первая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам сегодняшних противостояний определятся все участники второй стадии DL S25. Остальные команды покинут ивент. В случае спорных ситуаций будут проведены переигровки.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 19 февраля, среда:

19:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 19:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Moodeng Warriors (Азия);

19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — HEROIC (Южная Америка);

19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — 9Pandas (Россия) ;

; 21:30. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — AVULUS (Европа);

21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 21:30. Группа B, Team Liquid (Швеция) — BOOM Esports (Филиппины);

21:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Yakult Brothers (Китай).

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.