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Премьера третьего сезона «Белого лотоса» привлекла 2,4 млн зрителей

Премьера третьего сезона «Белого лотоса» привлекла 2,4 млн зрителей
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По данным издания Variety, премьера третьего сезона сериала «Белый лотос» собрала 2,4 млн зрителей на HBO и цифровых платформах, включая стриминг Max.

Отмечается, что количество зрителей выросло на 57% по сравнению с премьерой второго сезона в 2022 году, которую посмотрели 1,5 млнзрителей, и на 155% по сравнению с премьерой сериала в 2021 году, которую посмотрели 944 тыс. зрителей. В общем и целом наблюдается рост популярности шоу.

Третий сезон рассказывает историю группы богачей, которые вместо запланированного отдыха на курорте столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

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