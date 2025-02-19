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Джон Малкович неоднократно отказывался снимать в Marvel из-за маленького гонорара

Джон Малкович неоднократно отказывался снимать в Marvel из-за маленького гонорара
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Актёр Джон Малкович в свежем интервью рассказал, что Marvel Studios неоднократно предлагала ему сотрудничать, однако тот постоянно отказывался. Причина — маленький гонорар.

По словам Малковича, за работу, которая ждала его в лентах Marvel, он хотел получать достойную заработную плату, однако на тот момент кинокомпания не могла удовлетворить запросы актёра. Несмотря на это, Малкович всё же снялся в «Фантастической четвёрке» — его персонажа показали мельком в тизере ленты.

По большей части Джон согласился сняться в ленте про Фантастическую четвёрку из-за того, что её режиссёром выступает Мэтт Шекман, который ранее уже работал с актёром.

Премьера фильма состоится 25 июля.

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