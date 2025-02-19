В Dota 2 вышло большое обновление «Вольные воды» и балансный патч 7.38

Утром 19 февраля в Dota 2 вышло крупное обновление «Вольные воды» — разработчики существенно обновили игровую карту и основные аспекты геймплея и добавили новые ресурс с уникальными нейтральными предметами.

Река, раньше делившая карту пополам, теперь расширена на север и юг игровой локации. Обе пещеры Рошана перемещены к центру, а в блуждающих водах также появятся новые нейтральные крипы.

Карта 7.38 с новыми реками в Dota 2 Фото: Valve

Помимо Рошана, были изменены и Терзатели. Теперь вместо двух мест рядом с базами Терзатель появляется только в одном в зависимости от времени суток. Помимо всего, после его убийства в области появляется способность, которая будет лечить героев в небольшой области.

Новый Терзатель в Dota 2 7.38 Фото: Valve

Также в патче 7.38 в Dota 2 появился новый ресурс — «Безумный камень» (Madstone). Он позволит создавать уникальные нейтральные предметы, подходящие по стилю игры. Зачистив лагерь нейтральных крипов, вы получите два камня: для себя и для случайного союзника.

Копите Безумие, чтобы создавать нейтральные предметы. Каждый нейтральный предмет теперь состоит из двух частей: артефакта, который наделяет предмет новыми способностями, и зачарования, которое даёт ему пассивные бонусы к характеристикам.

Фото: Valve

Помимо этого, разработчики Dota 2 представили несколько функций для более комфортной игры:

таймер возрождения Рошана;

отметка о продаже предмета, когда это будет возможно;

новые визуальные эффекты для предметов;

отображение выбранных талантов;

таймеры на способности и эффекты по клавише Alt;

моментальное использование предметов из рюкзака без 6-секундного таймера.

Фото: Valve

Помимо этих обновлений, в новую версию Dota 2 вошло балансное изменение 7.38. Оно включает как глобальные изменения игрового процесса, так и переработку большинства нейтральных и стандартных предметов, способностей и характеристик персонажей, а также изменения в экономике игры.