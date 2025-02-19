Патч 7.38 в Dota 2: обновления карты, новые крипы и другие изменения баланса

Разработчики Dota 2 из компании Valve представили масштабное обновление баланса — патч 7.38 изменил игровую локацию, добавив несколько новых механик и переработав геймплей большинства героев и предметов.
Логова Рошана были перемещены ближе к центру карты, вместо двух Терзателей остался лишь один (он появляется на одной или другой стороне), а по лесу Света и Тьмы течёт река с новыми подводными лагерями и новыми крипами.
Вот лишь основные изменения игрового процесса в обновлении 7.38 в Dota 2:
- очки навыков теперь можно тратить на все характеристики, начиная с 2-го уровня, а не с 6-го;
- новые предметы в рюкзаке можно переложить в основной инвентарь, чтобы сразу использовать их;
- с помощью потоков воды можно быстрее перемещаться к центру карты;
- места сбора лотосов теперь имеют три зоны для входа;
- руны мудрости заменены на святилища, для получения бонуса нужно находиться в радиусе 300;
- ряд способностей теперь одинаково работает на героев, крипов и строения;
- добавлены нейтральные крипы для речных локаций;
- появились крафтовые нейтральные предметы за убийство нейтралов.
Кроме того, Valve изменили большинство героев и некоторых предметов. Полный список изменений патча 7.38 в Dota 2 можно прочитать на официальном сайте игры.