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Все изменения патча 7.38 в Dota 2 на русском языке — главные обновления баланса Дота 2

Патч 7.38 в Dota 2: обновления карты, новые крипы и другие изменения баланса
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Разработчики Dota 2 из компании Valve представили масштабное обновление баланса — патч 7.38 изменил игровую локацию, добавив несколько новых механик и переработав геймплей большинства героев и предметов.

Логова Рошана были перемещены ближе к центру карты, вместо двух Терзателей остался лишь один (он появляется на одной или другой стороне), а по лесу Света и Тьмы течёт река с новыми подводными лагерями и новыми крипами.

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Вот лишь основные изменения игрового процесса в обновлении 7.38 в Dota 2:

  • очки навыков теперь можно тратить на все характеристики, начиная с 2-го уровня, а не с 6-го;
  • новые предметы в рюкзаке можно переложить в основной инвентарь, чтобы сразу использовать их;
  • с помощью потоков воды можно быстрее перемещаться к центру карты;
  • места сбора лотосов теперь имеют три зоны для входа;
  • руны мудрости заменены на святилища, для получения бонуса нужно находиться в радиусе 300;
  • ряд способностей теперь одинаково работает на героев, крипов и строения;
  • добавлены нейтральные крипы для речных локаций;
  • появились крафтовые нейтральные предметы за убийство нейтралов.

Кроме того, Valve изменили большинство героев и некоторых предметов. Полный список изменений патча 7.38 в Dota 2 можно прочитать на официальном сайте игры.

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