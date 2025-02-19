Патч 7.38 в Dota 2: обновления карты, новые крипы и другие изменения баланса

Разработчики Dota 2 из компании Valve представили масштабное обновление баланса — патч 7.38 изменил игровую локацию, добавив несколько новых механик и переработав геймплей большинства героев и предметов.

Логова Рошана были перемещены ближе к центру карты, вместо двух Терзателей остался лишь один (он появляется на одной или другой стороне), а по лесу Света и Тьмы течёт река с новыми подводными лагерями и новыми крипами.

Вот лишь основные изменения игрового процесса в обновлении 7.38 в Dota 2:

очки навыков теперь можно тратить на все характеристики, начиная с 2-го уровня, а не с 6-го;

новые предметы в рюкзаке можно переложить в основной инвентарь, чтобы сразу использовать их;

с помощью потоков воды можно быстрее перемещаться к центру карты;

места сбора лотосов теперь имеют три зоны для входа;

руны мудрости заменены на святилища, для получения бонуса нужно находиться в радиусе 300;

ряд способностей теперь одинаково работает на героев, крипов и строения;

добавлены нейтральные крипы для речных локаций;

появились крафтовые нейтральные предметы за убийство нейтралов.

Кроме того, Valve изменили большинство героев и некоторых предметов. Полный список изменений патча 7.38 в Dota 2 можно прочитать на официальном сайте игры.