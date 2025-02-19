Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нас уже было не остановить»: Valve сравнили патч 7.38 для Dota 2 с фильмом «Дюна»

Компания Valve сообщила о релизе масштабного обновления 7.38 для своей игры Dota 2. Основные мысли по поводу глобального патча разработчики традиционно изложили в своём блоге.

Авторы «Доты» сравнили свою игру с фильмом «Дюна» — и там, и там вода считается наиболее ценным ресурсом.

Совсем как космические шахтёры, добывающие воду в фильме, а может, и в книге «Дюна. Часть вторая», «Дота» всегда оставалась единственной игрой, считающей воду наиценнейшим ресурсом как во вселенной «Дюны», так и в нашей вселенной — Вселенной. Честно говоря, мы и сами поражены, что лишь десятилетие спустя набрались храбрости это признать и рассказать всему миру.

Так Valve обосновали новые реки на карте Dota 2: теперь вода не только делит карту на две части, но растекается по лесам Света и Тьмы.

И одного этого было бы достаточно. Но нас уже было не остановить. Мы переделали реку, протекающую через карту «Доты». Она не просто стала шире, а ускоряет всех, кто идёт по течению новых потоков. Вот только новые эволюционирующие крипы-амфибии могут существенно замедлить эту прогулку, убив вас.

Также авторы игры обратили внимание игроков на новый ресурс для крафта предметов с уникальными характеристиками и способностями.

Однако на самом деле вас ждёт россыпь Безумрудов, которые используются для создания новых уникальных нейтральных предметов. А это уже полное безумие, так что название вполне подобающее.

Подробнее про обновление «Вольные воды» и балансный патч 7.38 можно прочитать здесь.