Как изменилась карта Dota 2 — все обновления карты в патче 7.38 на скриншотах

В ходе выпущенного этим утром обновления 7.38 разработчики Dota 2 существенно изменили игровую карту. На локации появились новые реки, была изменена

Места спавн рун мудрости были заменены на святилища. Чтобы получить опыт, нужно активировать их и находиться рядом 3 секунды.

Руна мудрости в 7.37 Святилище мудрости

К пруду лотосов теперь можно зайти с трёх сторон. Механика получения также была обновлена.

Пруд лотосов в 7.37 Пруд лотосов в 7.38

Водные области сверху и снизу от центральной линии расширены — теперь там пещеры Рошана.

Вместо дополнительного леса, а также вместо дорожки между второй и третьей вышкой появилась река с новыми нейтральными крипами и способностями для быстрого перемещения героев.

В новую версию Dota 2 также вошло балансное изменение 7.38. Оно включает как глобальные изменения игрового процесса, так и переработку большинства нейтральных и стандартных предметов, способностей и характеристик персонажей, а также изменения в экономике игры.