Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как изменилась карта Dota 2 — все обновления карты в патче 7.38 на скриншотах

Как изменилась карта Dota 2 — все обновления карты в патче 7.38 на скриншотах
Аудио-версия:
Комментарии

В ходе выпущенного этим утром обновления 7.38 разработчики Dota 2 существенно изменили игровую карту. На локации появились новые реки, была изменена

Места спавн рун мудрости были заменены на святилища. Чтобы получить опыт, нужно активировать их и находиться рядом 3 секунды.

Руна мудрости в 7.37
Руна мудрости в 7.37
Святилище мудрости
Святилище мудрости

К пруду лотосов теперь можно зайти с трёх сторон. Механика получения также была обновлена.

Пруд лотосов в 7.37
Пруд лотосов в 7.37
Пруд лотосов в 7.38
Пруд лотосов в 7.38

Водные области сверху и снизу от центральной линии расширены — теперь там пещеры Рошана.

Вместо дополнительного леса, а также вместо дорожки между второй и третьей вышкой появилась река с новыми нейтральными крипами и способностями для быстрого перемещения героев.

В новую версию Dota 2 также вошло балансное изменение 7.38. Оно включает как глобальные изменения игрового процесса, так и переработку большинства нейтральных и стандартных предметов, способностей и характеристик персонажей, а также изменения в экономике игры.

Материалы по теме
Патч 7.38 в Dota 2: обновления карты, новые крипы и другие изменения баланса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android