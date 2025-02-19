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Valve выпустила патч в Dota 2 ночью перед финалом групповой стадии топ-турнира на $ 1 млн

Valve выпустила патч в Dota 2 ночью перед финалом групповой стадии топ-турнира на $ 1 млн
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Масштабное обновление «Вольные воды» и балансный патч 7.38 в Dota 2 вышел во время престижного турнира DreamLeague Season 25 с призовым фондом $ 1 млн.

Valve представили обновление 19 февраля около 4:30 по московскому времени. В него вошли глобальные изменения карты, основных игровых механик, а также большинства персонажей и предметов. Сегодня же в 19:30 мск лучшие команды мира сыграют решающие матчи за выход в топ-8 DreamLeague.

Положение команд перед последним днём групповой стадии DreamLeague S25 Dota 2

Положение команд перед последним днём групповой стадии DreamLeague S25 Dota 2

Фото: Liquipedia

Отметим, что DreamLeague также является одним из главных отборочных турниров на Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде. В прошлом году его призовой составил $ 5 млн — вероятнее всего, он останется наиболее престижным ивентом по «Доте» и в 2025 году.

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