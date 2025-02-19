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Авторы Marvel Rivals показали геймплей за Существо и Человека-факела

Авторы Marvel Rivals показали геймплей за Существо и Человека-факела
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Компания NetEase выпустила геймплейные ролики за Существо и Человека-факела в Marvel Rivals. Героев наконец-то совсем скоро добавят в игру, поэтому разработчики решили показать, что ждёт геймеров.

Существо выступит танком. Он может наносить удары в ближнем бою, совершать рывок и бить кулаками об землю, чтобы подбрасывать врагов.

Геймплей за Существо

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Человек-факел — герой атаки. Он летает и бросает огненные шары. Ещё герой может наносить урон пикированием, созданием ограниченной зоны с огнём и ультимативной способностью, создающей огненные смерчи.

Геймплей за Человека-факела

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Игра доступна бесплатно на PS5, Xbox Series и ПК.

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