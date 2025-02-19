У нового фильма Стивена Спилберга про НЛО изменилась дата выхода

Новый фильм Стивена Спилберга, посвящённый НЛО, изменил свою дату премьеры. Картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года. Изначально проект назывался The Dish, а потом его переименовали в Disclosure.

Съёмки ленты начнутся в Нью-Джерси 28 февраля. В актёрский состав входят Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и Уайатт Расселл.

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет. Фильм Спилберга выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года. Режиссёр известен постановкой многих культовых лент, среди которых «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».