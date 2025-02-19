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9Pandas вылетела, BB и Spirit прошли дальше — итоги третьего дня DL S25 по «Доте»

9Pandas вылетела, BB и Spirit прошли дальше — итоги третьего дня DL S25 по «Доте»
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Завершился третий игровой день топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В группе A определилось турнирное будущее половины участников. Так, европейская Tundra Esports и российская BetBoom Team гарантировали себе слоты во второй групповой стадии, а 9Pandas и Xtreme Gaming лишились всех шансов на продолжение выступления в рамках DL S25.

Группа A по итогам третьего дня DL S25

Группа A по итогам третьего дня DL S25

Фото: Liquipedia

В группе B лишь одному коллективу удалось досрочно выйти в следующий этап — это Team Spirit. При этом турнир точно покинут BOOM Esports и AVULUS. Будущее PARIVISION и Chimera Esports пока не определено, но у обеих команд высокие шансы на выход во вторую стадию.

Группа B по итогам третьего дня DL S25

Группа B по итогам третьего дня DL S25

Фото: Liquipedia

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.

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