Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими компаниями

По данным РБК, у некоторых российских онлайн-кинотеатров возобновились переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их фильмов. Речь пока про простые переговоры, которые могут ни к чему и не привести.

По словам PR-директора онлайн-кинотеатра Okko Артёма Саргсяна, в последние дни «ситуация несколько изменилась». Контакты с Голливудом налаживает и «Кинопоиск». Директор по контенту этого онлайн-кинотеатра Николай Буц заявил РБК, что компания «с коллегами по рынку ведёт переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина».

У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции.

Источник, близкий ещё к одному онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. Другой собеседник, подтверждающий факт возобновления коммуникации с американскими киностудиями, согласен, что возвращение их библиотек будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий».