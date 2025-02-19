«Патч — нереальная годнота»: сообщество Dota 2 — о патче 7.38

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В ночь с 18 на 19 февраля в Dota 2 вышел масштабный патч 7.38 под названием «Вольные воды». Представители киберспортивного сообщества игры отреагировали на изменения.

Тренер 1win Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов предположил, что «Дота» после выхода обновления станет больше похожа на League of Legends:

Ладно, я даже ещё не сыграл ни одного «паблика». Но складывается впечатление, что игра станет пассивнее в плане «фарма» карты.

И только около Рошана люди начнут устраивать суету. Блин, я сейчас описал LoL, извините.

Стример Ярослав NS Кузнецов предположил, каково будет игрокам, выступающим сейчас на топ-турнире DreamLeague Season 25:

Вышел патч в Доте, в общем. Патч огромен, ничего, как обычно, непонятно. Лица команд на DreamLeague S25 представили?

Ведущая Василиса Vasilisa Чернова высоко оценила работу Valve над «Дотой»:

Ладно, патч — нереальная годнота. Большой промежуток ожидания оправдал себя.

Теперь повысилась важность стягиваться под «руны мудрости» и «Терзателей», ибо если не ты заберёшь, то заберёт твой оппонент. Такие ротации сделают «Доту» активнее.

Крафт «нейтралок» — это что-то с чем-то. А теперь ещё мидеру не «заабузить» бутылку.

Как по мне, есть новые «трешовые» аспекты. Например на Chaos Knight аспект, где на 35-й минуте ты уже бегаешь с тир-5 предметом или на 5-й минуте ты уже с Iron Talon бежишь на «эншей».

Походу, придётся реально нырять с головой в изменения.

Главные изменения перечислил кастер Рустам Adekvat Мавлютов:

По первым впечатлениям игра в моментах чуть больше «оказуалилась», что, конечно, хорошо. «ALT» с возможностью смотреть «тайминги» для всех и кликать в чат, прозрачная (наконец!) механика «лайфстила». С «нейтралками» придётся поразбираться первое время, но вроде сложнее не стало.

В плюс также плановое увеличение динамики: ускоряющие речки, драка на прудах и святилищах мудрости до победного; один (важный!) терзатель на две команды, централизованный Рошан (этот менее важный в первые две жизни, но из-за позиции драться у него придётся чаще). Экшна и драк должно добавиться точно. К слову, опять «нейтралки» с их «фармом» в лесу вмешиваются в эту тенденцию. Но тут надо на практике смотреть, насколько это будет важно и сколько геймплея занимать.

Изменения героев и сборки предметов — всё естественное и «оказуаливанию» не подлежит. Сочувствую коллегам и игрокам на DreamLeague. Это ж теперь с умным лицом надо играть и говорить об изменениях, познать которые они должны за пару часов до матчей. Весело!

Обзор главных изменений нового патча в Dota 2 — в нашем материале.